Кораллы начали печатать на 3D-принтере ради спасения рифов

Американская дизайн-студия Objects and Ideograms объявила о старте проекта Coral Carbonate, в рамках которого специалисты на 3D-принтере печатают искусственные кораллы и затем погружают их в океан, чтобы помочь в восстановлении коралловых рифов — одной из самых уязвимых экосистем на Земле.

Глава Objects and Ideograms и руководитель проекта Coral Carbonate Алекс Шофилд пояснил, что работа по созданию искусственных кораллов началась 3 года назад. За это время дизайнеры нашли оптимальную для напечатанных элементов форму и состав. По словам Шофилда, все предыдущие проекты используют для создания кораллов неестественные для морской экосистем материалы.

Кораллы начали печатать на 3D-принтере ради спасения рифов

Objects and Ideograms

«Искусственные кораллы не в точности повторяют структуру натуральных — 3D-печать позволила создать нам поверхностные узоры и пространственные формы, оптимизированные для создания как можно большей площади поверхности. Наш проект более безопасен для природы, чем существующие варианты создания искусственных кораллов из нехарактерных для морской экосистемы материалов, не говоря уже об использовании мусора вроде старых вагонов метро», — заявил Dezeen Алекс Шофилд.

Coral Carbonate печатаются из карбоната кальция — широко распространённого в природе химического соединения, которое также активно применяется в промышленности. Напечатанные кораллы представляют из себя собранную в цилиндр структуру, которая смоделирована в соответствии со структурой настоящих кораллов. Первая партия Coral Carbonate в рамках теста совместно с Калифорнийским колледжем искусств погружена в воду на базе Float Lab в заливе Сан-Франциско. Единственным ограничением для производства искусственных кораллов является количество доступных для работы 3D-принтеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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