Обнаружен новый вид звезд — фосфорных

Все формы жизни на Земле, включая людей, состоят из элементов, появившихся в результате экстремальных реакций, проходящих глубоко в недрах звезд. Фосфор входит в основную группу элементов, без которых было бы невозможно зарождение жизни на нашей планете. Но ученые не уверены, какие именно звездные процессы создают этот важный ингредиент.

Теперь загадка усугубилась — ученые открыли 15 «химически пекулярных звезд» в нашей галактике Млечный путь. В них обнаружилось «очень высокое содержание фосфора», что невозможно объяснить никакими существующими теориями.

«Фосфор особенно интересен, потому что существует всего пять элементов, от которых, как мы знаем, зависело возникновение жизни на Земле: углерод, азот, кислород, фосфор и сера», — говорит ведущий автор исследования астроном Томас Массерон из Испанского института астрофизики.

При этом фосфор — наименее распространенный элемент из пяти названых. Поэтому ученые не могут понять, откуда он взялся в таких количествах в обнаруженных звездах.

Вероятно, звезды родились из пепла предыдущего поколения массивных звезд, которые по какой-то причине произвели очень много фосфора. Во время взрывов их разметало бы по космосу, после чего пыль и газ стали материалом для зарождения новых звезд. Но, согласно данным компьютерного моделирования, при таком сценарии в звездах должно быть немало углерода, натрия и серы. Но у обнаруженных звезд этого не наблюдается. Также возможно, что фосфорные звезды «украли» фосфор у звезд-компаньонов или слились с ними. Ни и эта теория не выдерживает критики.



