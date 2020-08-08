Автоматическая картофельная пушка вышла на тропу войны

Автоматическая картофельная пушка вышла на тропу войны

Картофельная пушка и стрельба из нее стали неотъемлемой частью западной культуры уже очень давно. Многие области проводят самые настоящие чемпионаты и фестивали любителей расстрелять картошкой (или любым другим снарядом растительного происхождения) все, что движется. Обычно в качестве такой пушки выступает ПВХ-труба, в которую закачивается огнеопасная смесь из аэрозоля или газового баллона.

Но Колин, как известно, легких путей не ищет. В своем бункере он сконструировал нечто, напоминающее гибрид игрушечной пушки и самой настоящей автоматической турели. Сама конструкция состоит из сваренных между собой стальных труб и фиксаторов, к которым присоединена подающая система. Сжатый газ под давлением нагнетается в отдельную камеру, где смешивается с воздухом и поджигается пьезоэлементом.

В результате у изобретательного сантехника получилось оружие, способное нанести ощутимый ущерб при прямом попадании:


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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