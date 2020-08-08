Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса.

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса. Об этом написал в своем блоге основатель Microsoft Билл Гейтс . «Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — отметил миллиардер.

Он признал, что на фоне бедствия, вызванного #covid-19#, трудно думать сегодня о такой проблеме, как изменение климата. Но подчеркнул необходимость действовать уже сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы.

Билл Гейтс предложил сравнить смертность от #covid-19# и прогнозируемую смертность, вызванную изменением климата. Согласно приведенным им данным, на начало августа во всем мире от коронавирусной инфекции умерли более 600 000 человек. В годовом исчислении уровень смертности составил 14 на каждые 100 000 человек.

Прогнозируется, что в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведет к увеличению смертности до такого же уровня — 14 смертей на 100 000 населения. К концу века, если рост выбросов останется высоким, этот показатель составит 73 смерти на 100 000 человек. «Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как #covid-19#, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным», — отметил Гейтс. Что ожидает экономику

Мрачные перспективы, отметил Гейтс, ожидают и экономику. По словам миллиардера, в следующие 10-20 лет экономический ущерб, нанесенный изменением климата, будет таким же серьезным, как пандемия. А к концу века будет намного хуже, если мир останется на нынешней траектории вредных выбросов в атмосферу.