Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса.

Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса. Об этом написал в своем блоге основатель Microsoft Билл Гейтс .

«Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — отметил миллиардер.

Он признал, что на фоне бедствия, вызванного #covid-19#, трудно думать сегодня о такой проблеме, как изменение климата. Но подчеркнул необходимость действовать уже сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы.

Билл Гейтс предложил сравнить смертность от #covid-19# и прогнозируемую смертность, вызванную изменением климата.

Согласно приведенным им данным, на начало августа во всем мире от коронавирусной инфекции умерли более 600 000 человек. В годовом исчислении уровень смертности составил 14 на каждые 100 000 человек.

Прогнозируется, что в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведет к увеличению смертности до такого же уровня — 14 смертей на 100 000 населения.

К концу века, если рост выбросов останется высоким, этот показатель составит 73 смерти на 100 000 человек.

«Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как #covid-19#, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным», — отметил Гейтс.

Что ожидает экономику

Мрачные перспективы, отметил Гейтс, ожидают и экономику.

По словам миллиардера, в следующие 10-20 лет экономический ущерб, нанесенный изменением климата, будет таким же серьезным, как пандемия.

А к концу века будет намного хуже, если мир останется на нынешней траектории вредных выбросов в атмосферу.

Чтобы этого не допустить, Гейтс предлагает уже сейчас начать создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов.

Он напомнил, что защитники здоровья годами заявляли о неизбежности пандемия, но мир мало делал для того, чтобы к ней подготовиться и сегодня пытается наверстать упущенное. Это поучительная история в отношении изменения климата, и она указывает людям на лучший подход, считает Гейтс.

«Если мы начнем сейчас, задействуем возможности науки и инноваций и обеспечим, чтобы решения работали и для самых бедных, то мы сможем избежать той же ошибки с изменением климата», — подчеркнул миллиардер.

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