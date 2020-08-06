Совместно с учеными Apple будет изучать депрессию через Apple Watch

Совместно с учеными Apple будет изучать депрессию через Apple Watch

Калифорнийский университет Лос-Анджелеса (UCLA) и Apple решили провести трехлетнее наблюдение, направленное на изучение депрессии. Эксперты намерены отслеживать режим сна, частоту сердечных сокращений, количество физической активности пользователей и их расписание с помощью данных iPhone и Apple Watch, а также трекера сна Beddit.

Сейчас в Apple Watch есть множество функций, которые помогают пользователям лучше понять их состояние здоровья. Они сообщают, когда сердцебиение клиента нерегулярно, если выявлен высокий уровень стресса или громкость наушников слишком высока и потенциально опасна для слуха. Новое исследование компании направлено в первую очередь на сбор данных, которые впоследствии помогут лучше понять природу депрессии.

«Современные подходы к лечению депрессии почти полностью основаны на субъективных воспоминаниях людей, страдающих депрессией», — заявил в пресс-релизе профессор Нельсон Фреймер из UCLA. «Это [новое исследование] важный шаг для получения объективных и точных измерений, которые могут направить по верному пути, как диагностику, так и лечение».

Это не первый случай, когда специалисты решили объединить и нейробиологию и «носимые технологии». Ученые отмечают, что данные, которые дают такие устройства гораздо более детализированы, сложны и актуальны, чем периодические опросы и анкеты.

Первый, подготовительный этап исследования будет охватывать 150 участников, а основное трехлетнее — 3 000 участников. Исследователи заверили добровольцев, что их личная информация будет скрыта, чтобы защитить их частную жизнь. Если все пойдет хорошо, то через три года UCLA и Apple смогут предоставить подробный и критический взгляд на психическое благополучие.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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