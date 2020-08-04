На Марсе вновь замечено загадочное облако

17 и 19 июля камеры Mars Express — спутника, который с 2004 года находится на орбите Марса и внимательно следит за Красной планетой — снова засекли необычный объект в атмосфере планеты. Само по себе облако является космической аномалией, ежегодно возникающей над Арсией Монс. Этот колоссальный вулкан высотой 20 километров находится недалеко от марсианского экватора. На первый взгляд облако в самом деле напоминает вулканический шлейф, но… ученые уверяют, что его появление никак не связано с вулканической активностью в данном регионе.

Вытянутое облако, которое ученые для удобства называют просто AMEC, может достигать 1800 километров в длину. Согласно данным ЕКА, оно так велико, что его можно наблюдать с помощью земных телескопов! AMEC формируется каждый марсианский год во время южного летнего солнцестояния планеты, когда южное полушарие Марса купается в лучах Солнца. Облако образуется рано утром, накапливается в течение следующих нескольких часов, а затем быстро рассеивается. Этот метеорологический цикл рождения и смерти обычно длится около 80 дней.

Последний цикл AMEC произошел два года назад. Предыдущие наблюдения проводились Mars Express в 2015, 2012 и 2009 годах. Сезоны на Марсе длятся в два раза дольше, чем на Земле, поскольку и год на Марсе составляет 687 земных дней — отсюда и задержки между ежегодными циклами AMEC.



