На Марсе вновь замечено загадочное облако

На Марсе вновь замечено загадочное облако

17 и 19 июля камеры Mars Express — спутника, который с 2004 года находится на орбите Марса и внимательно следит за Красной планетой — снова засекли необычный объект в атмосфере планеты. Само по себе облако является космической аномалией, ежегодно возникающей над Арсией Монс. Этот колоссальный вулкан высотой 20 километров находится недалеко от марсианского экватора. На первый взгляд облако в самом деле напоминает вулканический шлейф, но… ученые уверяют, что его появление никак не связано с вулканической активностью в данном регионе.

Вытянутое облако, которое ученые для удобства называют просто AMEC, может достигать 1800 километров в длину. Согласно данным ЕКА, оно так велико, что его можно наблюдать с помощью земных телескопов! AMEC формируется каждый марсианский год во время южного летнего солнцестояния планеты, когда южное полушарие Марса купается в лучах Солнца. Облако образуется рано утром, накапливается в течение следующих нескольких часов, а затем быстро рассеивается. Этот метеорологический цикл рождения и смерти обычно длится около 80 дней.

Последний цикл AMEC произошел два года назад. Предыдущие наблюдения проводились Mars Express в 2015, 2012 и 2009 годах. Сезоны на Марсе длятся в два раза дольше, чем на Земле, поскольку и год на Марсе составляет 687 земных дней — отсюда и задержки между ежегодными циклами AMEC.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого классаЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса
ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"
Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планетеМарсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете
В Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактораВ Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактора
На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и ЛуныНа пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны
Блок рекламы


Похожие новости
ESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видеоESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видео
Зафиксировано загадочное исчезновение массивной звезды в карликовой галактикеЗафиксировано загадочное исчезновение массивной звезды в карликовой галактике
Найдено лучшее место для базы на МарсеНайдено лучшее место для базы на Марсе
Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лабораторииПредсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на МарсеNASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Астрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космосаАстрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса
NASA сделало потрясающее фото песчаника на МарсеNASA сделало потрясающее фото песчаника на Марсе
Удивительный снимок покрытого льдом кратера на МарсеУдивительный снимок покрытого льдом кратера на Марсе
В NASA создали карту залежей водяного льда на МарсеВ NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе
Стало понятно, как на Марсе исчезла водаСтало понятно, как на Марсе исчезла вода
Последние новости
Подгружаем последние новости