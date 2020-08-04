Немагнит впервые превратили в магнит с помощью электричества

Немагнит впервые превратили в магнит с помощью электричества

Ферромагнетизм — это явление, возникающее в материале, когда большинство электронов его атомов вращаются в одном направлении. У немагнитных материалов противоположно направленные спины электронов обычно нейтрализуют друг друга, уничтожая магнитное поле.

В мире существует не так много веществ, которые изначально проявляют ферромагнитные свойства. Наиболее распространенные из них нам хорошо известны: это железо, кобальт и никель, а также их сплавы. Вот почему при создании электронных устройств арсенал инженеров так ограничен этой троицей.

Однако ученые уверяют, что им удалось вызвать магнетизм в материале, который раньше магнитным не был. Это пирит, «золото дураков» — минерал, который неопытные старатели часто принимают за золотые самородки. С помощью метода, известного как электролитический гейттинг, исследователи наделили его нехарактерными свойствами.

Сначала они поместили пирит в контакт с электролитом, после чего применили к соединению слабый — всего в 1 вольт — разряд. Это позволило переместить положительно заряженные молекулы в области соприкосновения пирита и электролита, создав тем самым измеримую магнитную силу. Интересно, что, как только напряжение было отключено, исчез и магнетизм. Данная особенность может помочь при проектировании электроники будущего поколения.

«Подавая напряжение, мы фактически вливаем электроны в материал. Получается, что если достичь достаточно высокой концентрации электронов, то материал самопроизвольно приобретает магнитные свойства. Раньше все это обсуждалось лишь в теории, и мы были чертовски удивлены, что наш метод сработал. Уверен, что раз опыт удался с пиритом, то в будущем мы сможем сделать ферромагнетиками и другие материалы», — поделился с прессой Крис Лейтон, ведущий автор исследования.

Отметим, что ранее, в других немагнитных материалах, магнетизм индуцировался путем удаления электронов для изменения соотношения направлений вращения. Но команда уверяет, что их работа — первый раз, когда материал был преобразован электрически.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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