Ученые научились управлять белками, продлевающими жизнь

Белки VRK-1 и AMPK работают вместе в клетках червя (Caenorhabditis elegans). VRK-1 активирует AMPK и как раз последний отвечает за мониторинг энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается. Ученым удалось увеличить и уменьшить активность гена, который отвечает за передачу информации клеткам о выработке белка VRK-1. При этом этот ген есть у большинства сложных организмов, включая человека.

По словам авторов исследования, увеличивая и уменьшая активность этого гена, удалось продлить и сократить жизнь червя, который обычно живет всего две-три недели. После этого ученые успешно провели тот же эксперимент, но уже с человеческими клетками, которые были выращены в лаборатории. Процесс с активацией гена и выработкой белка VRK-1 удалось повторить.

«Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию» — рассказывает руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.

Ученые считают, что исследование также может помочь в лечении нарушений обмена веществ.



