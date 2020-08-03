Исследователи превратили лидар в «морской телескоп»

Одно из направлений в изучении океана — это наблюдение за экологически важными явлениями, такими как цветение морских водорослей. Для этих целей ученые используют фотографии, сделанные спутниками. Однако, по словам исследователей из Лаборатории океанологии Бигелоу в штате Мэн, спутниковые камеры обычно могут «видеть» только от пяти до 10 метров от поверхности воды.

В поисках альтернативы команда ученых решила опробовать в своем деле корабельные лидары (детекторы света и дальности).

Чаще всего такие детекторы используются в робототехнике и в автомобилях на «автопилоте», в качестве сканирующих устройств. Такие устройства работают, излучая лазерные потоки, которые отражаются от объектов, после чего можно измерить точное количество времени, которое необходимо свету для того, чтобы дойти до предмета. Таким образом, можно не только обнаружить наличие препятствий, но и их удаленность от пользователя, и даже их контуры.

Прибегнув к такой технологии, команда ученых смогла успешно собрать информацию о цветении кокколитофоридов, которые являются разновидностью водорослей, в заливе Мэн, США . Эти организмы окружают себя защитными пластинами из карбоната кальция, которые особым образом рассеивают отраженный свет. Поэтому, проанализировав отраженный лазерный луч, ученые смогли установить, где водоросли присутствовали и в каких количествах.

По результатам исследования, оказалось, что этот регион переживает расцвет кокколитофоров за последние 30 лет. Ученые отмечают, что это удалось заметить, потому что лидар может «видеть» в три раза глубже, чем спутники.



