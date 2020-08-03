В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки

По данным Национального центра данных о снеге и льде (NSIDC), последние снимки с усовершенствованного космического термоэмиссионного и отражающего радиометра (ASTER) на борту спутника NASA Terra подтверждают, что ледяные шапки, расположенные на плато Хейзен на северо-востоке острова Элсмир, исчезли.

Марк Серрез, директор NSIDC, впервые посетил ледяные шапки в заливе Святого Патрика в 1982 году. «Когда я впервые побывал в этих местах, они [ледяные шапки] казались постоянным элементом ландшафта. Увидеть, что они исчезли менее чем за 40 лет, просто невероятно».

В 2017 году Серрез и группа ученых предсказали, что ледяные шапки полностью растают в течение пяти лет. Они пришли к такому выводу, сравнив спутниковые данные за июль 2015 года с аэрофотоснимками, сделанными в августе 1959 года. Тогда группа обнаружила, что за эти годы площадь ледяных шапок сократилась до 5% от их прежней площади.

В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки

Courtesy of Bruce RaupPhoto/National Snow and Ice Data Center

Ученые заявили, что 2015 год был особенно разрушительным для ледяных шапок, тогда они заметно уменьшились из-за особенно теплого лета. На снимках, сделанных аппаратурой NASA 14 июля 2020 года, ледяные шапки уже нигде не видны.

«Мы уже давно знаем, что по мере того, как климатические изменения растут, последствия будут особенно заметны в Арктике», — рассказывает Серрез. «Но смерть этих двух маленьких шапочек, которых я когда-то так хорошо знал, сделала эти изменения очень личными. Все, что осталось — это несколько фотографий и много воспоминаний».

Растаявшие места были половиной одной из групп небольших ледяных шапок на плато Хейзен, которые образовались во время Малого ледникового периода несколько столетий назад. Другая половина группы — ледяные шапки Мюррея и Симмонса — расположена более высоко и находится в лучшем состоянии. Однако ученые из NSIDC предсказывают, что их гибель тоже будет неизбежной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого классаЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса
ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"
Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планетеМарсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете
В Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактораВ Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактора
На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и ЛуныНа пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого классаИлон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса
У Марса было несколько источников воды
На Антарктике установлен новый абсолютный рекорд в 20°CНа Антарктике установлен новый абсолютный рекорд в 20°C
В Антарктике зафиксировали второй за месяц температурный рекордВ Антарктике зафиксировали второй за месяц температурный рекорд
В Тихом океане обнаружены огромные кратерыВ Тихом океане обнаружены огромные кратеры
Батареи электромобилей теперь можно зарядить всего за 10 минутБатареи электромобилей теперь можно зарядить всего за 10 минут
Абитуриенты подали 36 000 заявок на менеджмент, 50 000 — на право. На математику — 3400, физику — всего 600
Сбой европейской системы навигации Galileo продолжается уже несколько днейСбой европейской системы навигации Galileo продолжается уже несколько дней
Покинутая станция в Антарктике продолжает работу без персоналаПокинутая станция в Антарктике продолжает работу без персонала
ВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракетВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракет
Последние новости
Подгружаем последние новости