В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки

По данным Национального центра данных о снеге и льде (NSIDC), последние снимки с усовершенствованного космического термоэмиссионного и отражающего радиометра (ASTER) на борту спутника NASA Terra подтверждают, что ледяные шапки, расположенные на плато Хейзен на северо-востоке острова Элсмир, исчезли.

Марк Серрез, директор NSIDC, впервые посетил ледяные шапки в заливе Святого Патрика в 1982 году. «Когда я впервые побывал в этих местах, они [ледяные шапки] казались постоянным элементом ландшафта. Увидеть, что они исчезли менее чем за 40 лет, просто невероятно».

В 2017 году Серрез и группа ученых предсказали, что ледяные шапки полностью растают в течение пяти лет. Они пришли к такому выводу, сравнив спутниковые данные за июль 2015 года с аэрофотоснимками, сделанными в августе 1959 года. Тогда группа обнаружила, что за эти годы площадь ледяных шапок сократилась до 5% от их прежней площади.

Courtesy of Bruce RaupPhoto/National Snow and Ice Data Center

Ученые заявили, что 2015 год был особенно разрушительным для ледяных шапок, тогда они заметно уменьшились из-за особенно теплого лета. На снимках, сделанных аппаратурой NASA 14 июля 2020 года, ледяные шапки уже нигде не видны.

«Мы уже давно знаем, что по мере того, как климатические изменения растут, последствия будут особенно заметны в Арктике», — рассказывает Серрез. «Но смерть этих двух маленьких шапочек, которых я когда-то так хорошо знал, сделала эти изменения очень личными. Все, что осталось — это несколько фотографий и много воспоминаний».

Растаявшие места были половиной одной из групп небольших ледяных шапок на плато Хейзен, которые образовались во время Малого ледникового периода несколько столетий назад. Другая половина группы — ледяные шапки Мюррея и Симмонса — расположена более высоко и находится в лучшем состоянии. Однако ученые из NSIDC предсказывают, что их гибель тоже будет неизбежной.



