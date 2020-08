SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

SpaceX и NASA снова вошли в историю, успешно завершив решающую заключительную фазу своей миссии Demo-2. Crew Dragon, первый космический корабль SpaceX, созданный для полёта человека, вернулся на землю после запуска 30 мая, когда космонавты NASA Боб Бенкен (Bob Behnken) и Даг Хёрли (Doug Hurley) были доставлены на МКС, где провели последние два месяца.

Bill Ingalls / NASA

Crew Dragon, по всей видимости, отработал без происшествий всю миссию: запуск, стыковку с МКС, отстыковку, вход в атмосферу и посадку в полностью автоматизированном режиме. Космонавты оставались в безопасности на протяжении всего полёта. Заключительный этап включал в себя приводнение капсулы с Бенкеном и Хёрли в Мексиканском заливе — их уже подобрало спасательное судно SpaceX GO Navigator.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020