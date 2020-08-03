SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

SpaceX и NASA снова вошли в историю, успешно завершив решающую заключительную фазу своей миссии Demo-2. Crew Dragon, первый космический корабль SpaceX, созданный для полёта человека, вернулся на землю после запуска 30 мая, когда космонавты NASA Боб Бенкен (Bob Behnken) и Даг Хёрли (Doug Hurley) были доставлены на МКС, где провели последние два месяца.

SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

Bill Ingalls / NASA

Crew Dragon, по всей видимости, отработал без происшествий всю миссию: запуск, стыковку с МКС, отстыковку, вход в атмосферу и посадку в полностью автоматизированном режиме. Космонавты оставались в безопасности на протяжении всего полёта. Заключительный этап включал в себя приводнение капсулы с Бенкеном и Хёрли в Мексиканском заливе — их уже подобрало спасательное судно SpaceX GO Navigator.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020

После успешного завершения этой миссии будет сделано всё, чтобы обеспечить полную сертификацию Crew Dragon и Falcon 9 в соответствии с требованиями стандартов NASA: вся миссия будет разобрана по косточкам от начала до конца, и все выявленные недостатки SpaceX придётся устранить. Но для сертификации вряд ли возникнут какие-либо серьёзные препятствия, судя по тому, как проходила миссия Demo-2.

Стоит отметить, что это также первое приводнение американского космического корабля за 45 лет — последний раз такое проделал экипаж орбитальной станции США Skylab в 1974 году, в то время как «шаттлы» садились на специальные взлётно-посадочные полосы.

SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

Следующим шагом для Crew Dragon должна стать регулярная доставка космонавтов США к Международной космической станции и возвращение их на Землю: после закрытия программы Space Shuttle американцы пользовались для этой цели услугами РоSSии. Первая из таких миссий, названная «Экипаж-1» (Crew-1) должна состояться где-то в конце сентября: в её рамках к МКС будут доставлены три космонавта NASA и один JAXA (Япония). Кстати, потенциально Crew Dragon может поднимать на орбиту до 7 человек за раз.

SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

SpaceX стала первой частной коммерческой компанией, которая доставляет людей на орбиту. Следующей, вероятно, станет Boeing. Последняя разрабатывает частично многоразовый пилотируемый Starliner в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой NASA.

Трансляцию момента приводнения смотрели на канале NASA в YouTube одновременно около полумиллиона зрителей:



Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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