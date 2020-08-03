Причиной похолодания 13000 лет назад был не метеорит

Около 13000 лет назад климат на Земле резко, в течение всего около ста лет, изменился — температура опустилась на три градуса по Цельсию и планета еще на тысячу лет вернулся к уже было закончившемуся оледенению. Одна из гипотез объясняет это явление столкновением Земли с крупным астероидом, в подтверждение чего приводятся характерные геохимические отложения.

Однако техасским исследователям под руководством профессора Аллана Брэндона из Университета Хьюстона удалось найти доказательства, опровергающие эту теорию. Исследовав отложения в Пещере Холла в Техасе они пришли к выводу, что отложения, принимавшиеся ранее за метеоритные на самом деле имеют вулканическую природу.

«Наша работа показывает, что геохимические сигнатуры, связанные с похолоданием, не уникальны, но встречаются четыре раза в промежутке от девяти до пятнадцати тысяч лет назад, — говорит профессор Брэндон. — Следовательно, причина этого похолодания пришла не из космоса. То, что раньше принималось за геохимические доказательства взрыва крупного метеорита в атмосфере на самом деле связано с периодом крупных вулканических извержений».

Проанализировав содержание частиц осмия, а также уровень сидерофильных элементов — иридия, рутения, платины, палладия и рения — в отложениях Пещеры Холла, ученые пришли к выводу, что их пропорции не характерны для метеоритной катастрофы и что похолодание в позднем дриасе было, скорее, связано не с космическим воздействием, а стало результатом вполне земных процессов.

Авторы исследования считают, что серия мощных извержений вулканов в Северном полушарии могла инициировать изменение климата, а дальше в дело вступили другие факторы — такие, как например, охлаждение океанов и увеличение площади снежного покрова, — которые обеспечили длительный холодный период.



