Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на тропический шторм над Атлантикой.
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
Трансляцию события ведет NASA.
Корабль отстыковался в 1:35 по киевскому времени. Запланировано, что путь Crew Dragon к Земле будет продолжаться 19 часов.
NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на ураган "Исайя", который сформировался над Атлантикой. Со временем его сила упала до тропического шторма. В агентстве отметили, что Crew Dragon находится "на безопасной траектории".
Корабль должен приводниться в Атлантическом океане возле побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.
Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай.
Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".
В случае успешного полета США откажется от роSSийских услуг. Это будет обозначать конец монополии РоSSии на транспортировку людей в космос.