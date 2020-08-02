Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на тропический шторм над Атлантикой.

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.

Трансляцию события ведет NASA.

Корабль отстыковался в 1:35 по киевскому времени. Запланировано, что путь Crew Dragon к Земле будет продолжаться 19 часов.

NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на ураган "Исайя", который сформировался над Атлантикой. Со временем его сила упала до тропического шторма. В агентстве отметили, что Crew Dragon находится "на безопасной траектории".

Корабль должен приводниться в Атлантическом океане возле побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай.

Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".

В случае успешного полета США откажется от роSSийских услуг. Это будет обозначать конец монополии РоSSии на транспортировку людей в космос.

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