В Англии начнут показывать кино, где можно ощутить холод и движение

Формат 4DX сочетает в себе мультисенсорные эффекты, включая слабые струи воды и ветра, запахи и особое освещение, а также эффекты движения. Все эти дополнения помогут лучше передать атмосферу зрителю.

Английские кинозрители смогут первыми насладиться вторым и третьим фильмами серии «Гарри Поттер» («Тайная комната» и «Узник Азкабана»). Они также смогут почувствовать, как их сиденья содрогаются от топота динозавров во время просмотра Парка Юрского периода, и почувствовать сотрясение зданий, рушащихся вокруг них.

Формат 4DX был придуман в Южной Кореи еще в 2012 году. Это одна из последних попыток кинопрокатчиков привлечь зрителей в кинотеатры на фоне растущей популярности онлайн-сервисов, таких как Netflix и Amazon Prime. С помощью новой технологии прокатчики хотят дать аудитории опыт, который они никогда не получат, сидя перед телевизором дома.

Cineworld решила начать прокат с такой технологией именно с фильмов о Гарри Поттере, так как 31 июля (в день запуска проката после карантина коронавируса) вымышленный персонаж отмечает свой день рождения. Во время показов этих кинолент зрители почувствуют, как ветер проносится мимо них, когда Гарри отбивается от призрачных, высасывающих душу дементоров.

«Парите вместе с Гарри и Роном, когда они летят на волшебной летающей машине в сторону Хогвартса, чтобы начать свой второй год в школе чародейства и волшебства», — говорится в заявлении Cineworld. «Почувствуй толчок, когда Гарри и Малфой наконец-то сразятся в первый раз».

Чуть позже, 12 августа, Cineworld покажет в данном формате и фильм «Начало» Кристофера Нолана, так как это станет идеальным «подогревом» аудитории перед премьерой нового фильма режиссера «Довод».



