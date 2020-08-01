Лед на самой большой луне превратился в странное вещество

Лед на самой большой луне превратился в странное вещество

Ганимед давно привлек внимание астрономов свое непохожестью на остальные луны. Он принадлежит к четверку так называемых Галилеевых Лун — самых больших среди 79 спутников Юпитера. Более того, Ганимед является самой большой луной во всей Солнечной системе и девятым по величине объектом: своими размерами он превосходит даже планету Меркурий.

На этом особенности Ганимеда не заканчиваются. Это единственная известная нам луна с собственным магнитным полем, которое, скорее всего, генерируется воздействием приливных сил Юпитера на внутренности своего спутника. Согласно NASA, это поле действует подобно полю Земли, в котором линии магнитной силы выступают каналами для заряженных частиц, источниками которых служит Солнце или просто космическая плазма. Именно они и образуют знаменитые полярные сияния, которые на Земле можно наблюдать в полярных регионах. Однако у Ганимеда нет атмосферы, а потому частицы ионизированного газа бомбардируют лед, которым покрыта большая часть поверхности гигантской луны.

С помощью инструмента Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), установленного на корабле Juno, ученым удалось пролить немного света на то, что происходит с космическим льдом в результате подобного облучения. Благодаря 300 ИК-снимкам, которые удалось сделать во время пролета зонда мимо луны на расстоянии в 100 000 километров, прибор смог обнаружить специфическую инфракрасную сигнатуру полярного льда, которая не видна на экваторе.

Выяснилось, что лед на северном полюсе Ганимеда подвергся такой сильной бомбардировке солнечными частицами, что превратился в так называемый аморфный лед — уже не твердую, но переохлажденную жидкость. Если в твердом веществе (например, в куске льда) атомы располагаются упорядоченно, то в аморфном льде кристаллическая структура отсутствует. Всему виной солнечные частицы, препятствующие кристаллизации и постоянно разрушающие структуру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"
Ядерный реактор для Луны построит частная компанияЯдерный реактор для Луны построит частная компания
ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого классаЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса
Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планетеМарсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете
Илон Маск еще раз заявил об опасности искусственного интеллектаИлон Маск еще раз заявил об опасности искусственного интеллекта
Блок рекламы


Похожие новости
"Очень большой телескоп" сделал фото "космической бабочки""Очень большой телескоп" сделал фото "космической бабочки"
Ученый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на ЛунеУченый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на Луне
NASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на ЛунеNASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на Луне
В Сахаре нашли большой метеоритный кратерВ Сахаре нашли большой метеоритный кратер
NASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратереNASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратере
Спрятанный за Луной спутник превратился в телескопСпрятанный за Луной спутник превратился в телескоп
NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры ЕвропыNASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы
Астероид Гигея признан самой маленькой карликовой планетой Солнечной системыАстероид Гигея признан самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы
Ровер NASA VIPER займётся поиском водного льда на ЛунеРовер NASA VIPER займётся поиском водного льда на Луне
NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутникNASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник
Последние новости
Подгружаем последние новости