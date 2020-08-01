Одобрен запуск 3236 интернет-спутников Amazon

Одобрен запуск 3236 интернет-спутников Amazon

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила планы Amazon запустить на орбиты Земли 3236 интернет-спутников, группировка которых получила название Kuiper («Койпер»).

Компания планирует отправить спутники на три орбиты, находящиеся на разной высоте. Работоспособной же система станет уже всего с 578 спутниками. Стоимость проекта составляет более 10 миллиардов долларов.

Amazon пока не сообщила, какими ракетами будут выводиться на орбиту спутники, а генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил, что принадлежащей ему Blue Origin придется участвовать в тендере наравне с другими компаниями, которые занимаются отправкой полезных нагрузок в космос.

Есть несколько условий FCC, которые должна выполнить Amazon. Компания обязана запустить половину спутников к 2026 году, чтобы лицензия не была отозвана. Остальные спутники должны оказаться на орбите к 2029 году. Amazon также должна представить в FCC план по предотвращению появления на орбитах космического мусора. К слову, в Amazon заверили, что будут убирать с орбиты неисправные спутники в течение 355 дней. Но как это будет делаться — не уточняется.

Amazon — одна из немногих компаний, намеренных вывести на орбиту интернет-спутники. Самым успешным конкурентом на сегодняшний день является компания SpaceX, которая получила одобрение FCC на запуск около 12 000 спутников в рамках проекта Starlink. На данный момент компания запустила более 500 спутников и уже приступает к бета-тестированию системы.

Также космический интернет намерена раздавать британская компания OneWeb, в планах которой вывод на орбиту 650 спутников (74 из них уже запущены).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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