На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны

На изображении, которое марсианский зонд сделал 28 июля, видна Земля со своим естественным спутником. Как сообщает Китайское национальное космическое управление, оба тела находятся примерно в 1,2 миллионах километров от аппарата. Все системы зонда на данный момент работают в штатном режиме, Tianwen-1 идет по верной траектории по направлению к Марсу.

Китай запустил свою первую миссию на Марс Tianwen-1 23 июля 2020. В отличие от двух других марсианских программ, запущенных в июле (ОАЭ и США), Китай отправил на Красную планету сразу же два аппарата: орбитальный и ровер. Основная цель обоих приборов — это изучение геологии Марса. Орбитальный зонд будет работать над созданием топографической карты планеты, а также будет искать водяной пар, а ровер, оснащенный георадаром, датчиками магнитного поля, метеостанцией и инструментом для химического анализа грунта, будет работать непосредственно с почвой.

Также команда миссии отмечает, что аппарат не опустится на планету сразу по прибытию, как это сделает марсоход NASA. В феврале 2021 года приборы, достигнут орбиты Марса, но только в апреле Китай планирует посадку на равнине Утопия.



