"Очень большой телескоп" сделал фото "космической бабочки"

Расположенный в Южной Америке «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope, VLT) позволил специалистам получить детальное изображение, в котором видны даже просвечивающие через звёзды на фоне даже слабые внешние края планетарной туманности.

Очень детальный снимок NGC 2899 был получен с помощью инструмента FORS, установленного на UT1 (Antu) — одном из четырёх 8,2-метровых телескопов, входящих в состав VLT ESO. Ранее FORS участвовал в наблюдениях света от источника гравитационных волн, исследованиях первого известного межзвёздного астероида и использовался для углублённого изучения физики, лежащей в основе образования сложных планетарных туманностей.

European Southern Observatory

NGC 2899 находится в южной части созвездия Парусa примерно в 3000—6500 световых лет от Земли. Газовая оболочка от туманности простирается на расстояние до 2 световых лет, а температура газа составляет свыше 10 000 градусов, что позволяет туманности выделяться на фоне звёзд Млечного Пути. Такая температура обусловлена мощным излучением звезды, создавшей NGC 2899, поэтому газообразный водород светится красноватым светом, а газообразный кислород — голубым.

Особенностью туманности является её почти симметричная структура, что обусловлено двумя центральными звёздами, одна из которых после эволюции сбросила свои внешние оболочки. С ними взаимодействует вторая звезда, создавая видимую на снимках двойную форму. Аналогичную структуру имеют 10?20% всех туманностей. Из-за симметричной структуры и ярких цветов NGC 2899 напоминает бабочку и поэтому туманность неофициально называют «космической бабочкой».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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