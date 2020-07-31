Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешный запуск ракеты-носителя Атлас-5 с новым марсоходом «Настойчивость» (Perseverance), а также компактным вертолётом Ingenuity. В течение следующих 7 месяцев аппараты будут двигаться в сторону Марса, после чего произведут посадку на Красной планете и займутся поиском внеземной жизни.

Новый марсоход Perseverance основан на той же платформе, что и работающий в настоящий момент на поверхности Красной планеты ровер Curiosity. Однако главная миссия нового марсхода будет отличаться. Его задачей станет поиск органических соединений, потенциально указывающих на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем. Кроме того, он займётся изучением климата Марса и попытается синтезировать кислород из его атмосферы.

? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

— NASA (@NASA) July 30, 2020

Дополнительной и не менее важной задачей нового марсохода станет сбор образцов марсианского грунта. В рамках будущей миссии NASA на Красную планету, запланированной на 2026 год, когда к нашему планетарному соседу отправится очередной исследовательский космический аппарат, эти образцы планируется впервые в истории доставить на Землю для изучения.

Ещё одной интересной особенностью новой миссии является то, что вместе с марсходом NASA отправило на Красную планету образцы различных материалов, которые в перспективе будут использоваться для производства скафандров астронавтов для пилотируемых миссии к Луне, а в дальнейшем и к самому Марсу. Эти материалы должны быть одновременно прочными, лёгкими и термостойкими, чтобы выдерживать суровые космические, а также лунные и марсианские условия.

Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Марсоход «Настойчивость»

На борту марсохода находятся образцы визора шлема скафандра из поликарбоната, а также несколько образцов различного тефлона. Кроме того, на Марс отправились образцы орто-ткани, являющейся комбинацией таких материалов, как Gore-Tex, кевлара и огнезащитной ткани Nomex. Подобный материал уже используется во внешней обшивке скафандров астронавтов. Также учёные и инженеры хотят проверить материал Vectran — устойчивую к порезам и разрывам синтетическую ткань, которая используется при производстве перчаток астронавтов. Задача состоит в том, чтобы проверить, как изменится прочность этих материалов в течение времени нахождения в экстремальных условиях марсианской окружающей среды.

Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Что касается вертолёта Ingenuity, то отправлен он на Марс, скорее, для проверки возможности использования подобных аппаратов. Если он сможет подняться в воздух, это станет первым управляемым атмосферным полётом за пределами Земли. Помимо проверки возможности полёта в марсианской атмосфере его задачей также станет разведка поверхности вокруг марсохода.

Прибыть на Марс аппараты Perseverance и Ingenuity должны 18 февраля 2021 года. Их посадка состоится в кратере Езеро. Учёные считают, что это место в прошлом было дельтой реки. Как и в случае с ровером Curiosity, новый марсоход сначала будет тормозить тепловым щитом, затем парашютами, а за финальную часть посадки будет отвечать «Небесный кран» — специальная платформа с ракетными двигателями, которая зависнет невысоко над поверхностью Марса и спустит аппараты на тросах. Номинальный срок миссии после посадки составляет один год. Но если не возникнет непреодолимых технических трудностей, марсоход сможет работать на поверхности Красной планеты и более продолжительный срок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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