Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешный запуск ракеты-носителя Атлас-5 с новым марсоходом «Настойчивость» (Perseverance), а также компактным вертолётом Ingenuity. В течение следующих 7 месяцев аппараты будут двигаться в сторону Марса, после чего произведут посадку на Красной планете и займутся поиском внеземной жизни.

Новый марсоход Perseverance основан на той же платформе, что и работающий в настоящий момент на поверхности Красной планеты ровер Curiosity. Однако главная миссия нового марсхода будет отличаться. Его задачей станет поиск органических соединений, потенциально указывающих на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем. Кроме того, он займётся изучением климата Марса и попытается синтезировать кислород из его атмосферы.

? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

Дополнительной и не менее важной задачей нового марсохода станет сбор образцов марсианского грунта. В рамках будущей миссии NASA на Красную планету, запланированной на 2026 год, когда к нашему планетарному соседу отправится очередной исследовательский космический аппарат, эти образцы планируется впервые в истории доставить на Землю для изучения.

Ещё одной интересной особенностью новой миссии является то, что вместе с марсходом NASA отправило на Красную планету образцы различных материалов, которые в перспективе будут использоваться для производства скафандров астронавтов для пилотируемых миссии к Луне, а в дальнейшем и к самому Марсу. Эти материалы должны быть одновременно прочными, лёгкими и термостойкими, чтобы выдерживать суровые космические, а также лунные и марсианские условия.

Марсоход «Настойчивость»

На борту марсохода находятся образцы визора шлема скафандра из поликарбоната, а также несколько образцов различного тефлона. Кроме того, на Марс отправились образцы орто-ткани, являющейся комбинацией таких материалов, как Gore-Tex, кевлара и огнезащитной ткани Nomex. Подобный материал уже используется во внешней обшивке скафандров астронавтов. Также учёные и инженеры хотят проверить материал Vectran — устойчивую к порезам и разрывам синтетическую ткань, которая используется при производстве перчаток астронавтов. Задача состоит в том, чтобы проверить, как изменится прочность этих материалов в течение времени нахождения в экстремальных условиях марсианской окружающей среды.

Что касается вертолёта Ingenuity, то отправлен он на Марс, скорее, для проверки возможности использования подобных аппаратов. Если он сможет подняться в воздух, это станет первым управляемым атмосферным полётом за пределами Земли. Помимо проверки возможности полёта в марсианской атмосфере его задачей также станет разведка поверхности вокруг марсохода.

Прибыть на Марс аппараты Perseverance и Ingenuity должны 18 февраля 2021 года. Их посадка состоится в кратере Езеро. Учёные считают, что это место в прошлом было дельтой реки. Как и в случае с ровером Curiosity, новый марсоход сначала будет тормозить тепловым щитом, затем парашютами, а за финальную часть посадки будет отвечать «Небесный кран» — специальная платформа с ракетными двигателями, которая зависнет невысоко над поверхностью Марса и спустит аппараты на тросах. Номинальный срок миссии после посадки составляет один год. Но если не возникнет непреодолимых технических трудностей, марсоход сможет работать на поверхности Красной планеты и более продолжительный срок.



