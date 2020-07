Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешный запуск ракеты-носителя Атлас-5 с новым марсоходом «Настойчивость» (Perseverance), а также компактным вертолётом Ingenuity. В течение следующих 7 месяцев аппараты будут двигаться в сторону Марса, после чего произведут посадку на Красной планете и займутся поиском внеземной жизни.

Новый марсоход Perseverance основан на той же платформе, что и работающий в настоящий момент на поверхности Красной планеты ровер Curiosity. Однако главная миссия нового марсхода будет отличаться. Его задачей станет поиск органических соединений, потенциально указывающих на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем. Кроме того, он займётся изучением климата Марса и попытается синтезировать кислород из его атмосферы.

? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

— NASA (@NASA) July 30, 2020