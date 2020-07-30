США отправили на Марс ракету с ровером и вертолетом на борту

Если все пойдет по плану, то посадка произойдет в феврале 2021 года.

Сегодня, 30 июля, в 14:50 по киевскому времени с пусковой площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета Atlas V с новым ровером Perseverance (марсоходом) и вертолетом Ingenuity.

Пуск ракеты транслировало NASA TV.

Если все пойдет по плану, то посадка на Марс состоится в феврале 2021 года в районе кратера Езеро. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продлена.

Марсоход будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы для доставки их на Землю.

Ровер будет исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.

Это - седьмой запуск Atlas V в конфигурации 541.

Напомним, ранее NASA приостановила подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса.