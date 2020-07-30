Секретный дрон помог выкормить оставшегося без матери птенца

Белоголовый сип (крупная хищная птица-падальщик семейства ястребиных) в мире пока не находится под угрозой исчезновения, но популяция этого вида постепенно сообщается. Чтобы не допустить гибели ещё одного сипа, израильские зоозащитники использовали секретный беспилотный летательный аппарат для выкармливания птенца.

Под наблюдением специалистов оказалась пара белоголовых сипов, живущая на скале в южной части пустыни Негев. Вскоре после появления птенца мать погибла, попав в провода линии электропередачи, а отец не смог бы в одиночку выкормить птенца. Зоозащитники изучали возможность забрать птенца к людям, но в итоге решили оставить его в гнезде.

Чтобы белоголовый сип не погиб от голода, ему нашли искусственную «мать», в роли которой выступил беспилотник израильской армии. Компания XTEND, специализирующаяся на создании дронов, предоставила один из своих аппаратов и пилота, которые помогали птице.

Для доставки еды сипу была построена модель гнезда, на которой тренировался маневрировать в стеснённом пространстве пилот дрона, а сам беспилотник был выбран из расчёта безопасности для самого сипа и других птиц. В итоге каждые 2?3 дня дрон доставлял в гнездо птенцу пищу.

На видеоролике изображение беспилотного летательного аппарата, который использовали для помощи птицам, заблюрено, поскольку дрон находится на вооружении армии Израиля и является секретной разработкой. Как отмечают зоозащитники, в проекте по помощи сипу были задействованы исключительно волонтёры, включая пилотов дрона. Им удалось выкормить птицу и она уже совершила свой первый самостоятельный полёт.



