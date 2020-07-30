Выяснилось происхождение сарсенов Стоунхенджа

Выяснилось происхождение сарсенов Стоунхенджа

О происхождении камней, из которых был построен английский мегалит, и о том, как они были доставлены на место, археологи и геологи спорят уже как минимум четыре столетия. За это время, а точнее совсем недавно, удалось выяснить, что расположенные ближе к центру монумента, меньшие по размеру «голубые камни» и центральный алтарный камень были доставлены из двух разных частей Уэльса. Однако происхождение сарсенов, крупных блоков из песчаника высотой в 6?9 метров и весом от 20 до 30 тонн каждый, точно известно до сих пор не было.

Считалось, что местом добычи сарсенов была расположенная в тридцати километрах от Стоунхенджа долина Мальборо Даунс. Но эта версия, выдвинутая еще в XVI веке английским антикваром Уильямом Ломбардом, на самом деле никогда током не проверялась. И вот теперь группа исследователей из нескольких университетов Британии и ЮАР решила все же точно установить происхождение сарсенов, применив самые современные технологии.

Ученые исследовали состав камней с помощью рентгенофлоурсцентных и масс-спектрометров, а также атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно связанной плазмой. То же самое было проделано с образцами песчаника из двадцати каменоломен, расположенных в южной Британии. Таким образом для каждого камня были получены высокоточные химические сигнатуры, сопоставив которые авторы исследования пришли к выводу, что 50 из 52 сохранившихся сарсенов были добыты в 25 километрах к северу от мегалита в районе Вест Вудс.

Авторы исследования говорят, что они не только установили место происхождения сарсенов, но и положили начало обсуждению ряда связанных вопросов. В частности о том, каким образом камни были доставлены к месту строительства. Ученые и раньше рассуждали на эту тему, не зная, однако, точно, где эти камни были добыты. Возникает также вопрос и о том, что особенного было в камнях из Вест Вудс, что использовать решили именно их. А кроме того, происхождение двух сарсенов так и остается пока невыясненным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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