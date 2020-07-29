Илон Маск еще раз заявил об опасности искусственного интеллекта

Илон Маск еще раз заявил об опасности искусственного интеллекта

Согласно Buisness Insider, Маска особенно волнует проект DeepMind, приобретенный компанией Google в 2010 году. DeepMind уже создал нейронную сеть, которая обучается играть в видеоигры, а также Neural Turing Machine, которая соединяет в себе алгоритмы ИИ с потенциалом современных суперкомпьютеров.

По словам бизнесмена, уже сейчас ИИ может обыграть даже самых лучших среди игроков-людей и это напоминает ему сюжет фильма «Военные игры». Он считает, что ИИ может обойти человеческий интеллект уже в течение следующих пяти лет.

Илон Маск, тем не менее, говорит, что это не означает, что все сразу будет уничтожено. По его прогнозу, сначала все станет нестабильным или странным и ИИ, возможно, начнут создавать программное обеспечение или давать такие предложения, которые ученые перестанут понимать. Маск считает, что ИИ не остановится на уровне человеческого интеллекта, а станет развиваться дальше, в те области, которые люди не могут даже себе представить.

Gerd Altmann


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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