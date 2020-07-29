Иран запустил подземные баллистические ракеты

Во время учений иранцы используют копию американского авианосца.

Запуск иранской баллистической ракеты в октябре 2015 года

Иранский Корпус стражей Исламской революции запустил подземные баллистические ракеты в рамках учений в Ормузском проливе, в которых использует копию американского авианосца.

За день до этого иранские военные во время учений выпустили по этому кораблю ракету с вертолета, передает Радио Свобода.

Отдельно копию авианосца атаковали беспилотники, сообщило 29 июля государственное телевидение, которое пока не обнародовало видео запуска ракет и не назвало их тип.

Военные США заявили, что из-за запуска иранских баллистических ракет американские силы на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби (ОАЭ) и авиабазе Аль-Удейд в Катаре были приведены в состояние боевой готовности.

"Инцидент продолжался в течение нескольких минут", - заявила пресс-секретарь Центрального командования Бет Риордан.

Обе базы расположены за сотни километров от того места, где Иран разместил копию авианосца.

Тегеран, выступающий против присутствия американских и западных флотов в Персидском заливе, часто проводит военно-морские учения в Ормузском проливе.