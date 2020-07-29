Иран запустил подземные баллистические ракеты

Во время учений иранцы используют копию американского авианосца.

Иран запустил подземные баллистические ракеты
Запуск иранской баллистической ракеты в октябре 2015 года
Фото: EPA

Иранский Корпус стражей Исламской революции запустил подземные баллистические ракеты в рамках учений в Ормузском проливе, в которых использует копию американского авианосца.

За день до этого иранские военные во время учений выпустили по этому кораблю ракету с вертолета, передает Радио Свобода.

Отдельно копию авианосца атаковали беспилотники, сообщило 29 июля государственное телевидение, которое пока не обнародовало видео запуска ракет и не назвало их тип.

Военные США заявили, что из-за запуска иранских баллистических ракет американские силы на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби (ОАЭ) и авиабазе Аль-Удейд в Катаре были приведены в состояние боевой готовности.

"Инцидент продолжался в течение нескольких минут", - заявила пресс-секретарь Центрального командования Бет Риордан.

Обе базы расположены за сотни километров от того места, где Иран разместил копию авианосца.

Тегеран, выступающий против присутствия американских и западных флотов в Персидском заливе, часто проводит военно-морские учения в Ормузском проливе.

Напряженность между Тегераном и Вашингтоном выросла с 2018 года, когда США вышли из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами и снова применили санкции, которые вредят иранской экономике.

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