В Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактора

Мероприятие состоялось в формате онлайн-конференции, полная запись которой доступна на YouTube. В ней приняли участие представители всех стран-участников проекта: государств Европы, Индии, Японии, Кореи, РоSSии и США , а открывал церемонию директор ITER Бернар Биго (Bernard Bigot). По видеосвязи выступили президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и секретарь Департамента энергетики США Дэн Бруйетта (Danny Brouillette).

Строительство ИТЭР началось еще в 2010 году, но сложность и объем работ настолько велики, что сборка реактора стала возможна только через десять лет. Все это время научные лаборатории по всему миру занимались отработкой необходимых технологий, а затем на их основе производились компоненты токамака ITER. В качестве примера того, каких усилий требует создание отдельных элементов реактора, можно взглянуть на статью, посвященную поставке одной из магнитных катушек весом 320 тонн и размером 17 на 9 метров. Для ее намотки было использовано 20 километров шнура из сверхпроводящего сплава.

Срок окончания строительства ИТЭР не раз переносился и в данный момент назначен на 2025 год. И хотя уже всего спустя несколько месяцев будет получена первая плазма, полноценную термоядерную реакцию не стоит ждать раньше 2035 года. Данный реактор является сугубо экспериментальным — он не будет вырабатывать электроэнергию и должен лишь помочь ученым отладить все этапы сложнейшего процесса обуздания стихии, аналогичной той, что бушует в недрах Солнца.



