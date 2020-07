Первым европейцем на Crew Dragon станет французский рыцарь

Первым европейским астронавтом, который отправится к Международной космической станции (МКС) на борту корабля Crew Dragon американской частно компании SpaceX, станет француз Тома Песке. 10-й астронавт Франции подтверждён в качестве участника запланированного на 2021 года пуска. Точной даты экспедиции пока не названо, но сам французский астронавт заявил, что, по его данным, случится это должно только следующим летом.

«Похоже, я буду первым европейцем, который отправится на Dragon в космос! Обучение уже началось на футуристических мощностях SpaceX. Следите за обновлениями… и, подождите, как установить приложение «Запуск» на этих гигантских экранах-планшетах?», — написал Песке на своей странице в Twitter .

Looks like I'll be the first European to ever ride a Dragon into space! Training has already started at SpaceX's futuristic facilities. Stay tuned for more updates… and wait, how do you install the «launch» app on these giant tablet-screens? pic.#twitter#.com/wD7zOf7EAl

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020