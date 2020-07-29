Первым европейцем на Crew Dragon станет французский рыцарь

Первым европейцем на Crew Dragon станет французский рыцарь

Первым европейским астронавтом, который отправится к Международной космической станции (МКС) на борту корабля Crew Dragon американской частно компании SpaceX, станет француз Тома Песке. 10-й астронавт Франции подтверждён в качестве участника запланированного на 2021 года пуска. Точной даты экспедиции пока не названо, но сам французский астронавт заявил, что, по его данным, случится это должно только следующим летом.

«Похоже, я буду первым европейцем, который отправится на Dragon в космос! Обучение уже началось на футуристических мощностях SpaceX. Следите за обновлениями… и, подождите, как установить приложение «Запуск» на этих гигантских экранах-планшетах?», — написал Песке на своей странице в Twitter.

Looks like I'll be the first European to ever ride a Dragon into space! Training has already started at SpaceX's futuristic facilities. Stay tuned for more updates… and wait, how do you install the «launch» app on these giant tablet-screens? pic.#twitter#.com/wD7zOf7EAl

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020

Вместе с французом, который является рыцарем национального ордена «За заслуги», на Crew Dragon к МКС должны отправиться американцы астронавты NASA Майкл Хопкинс, который будет командиром экипажа, а также пилот Виктор Гловер и специалист миссии Шеннон Уокер. Вместе с ними на космическую станцию отправится представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногучи.

Напомним, первая экспедиция космического корабля Crew Dragon в рамках контракта, заключённого между компанией SpaceX и NASA, состоится не раньше конца сентября 2020 года. Связано это с необходимостью проанализировать итоги первого пилотируемого полёта нового корабля, который в мае доставил на МКС американских астронавтов Дуга Херли и Роберта Бенкена — их возвращение на Землю ожидается в августе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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