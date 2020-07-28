Дноуглубление Припяти может привести к распространению радиации по всему Днепру, - Национальный экологический совет Украины

На реке Припять по распоряжению Министерства инфраструктуры начались работы по дноуглублению. По мнению специалистов, такие действия могут привести к смертельной угрозе распространения радиации по всей акватории Днепра.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Национального экологического совета Украины.

“В то же время в Министерстве инфраструктуры Украины готовятся к запуску туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев”, – сказано в сообщении.

В Национальном экологическом совете Украины отметили, что на реке Припять донные отложения закрыли собой радиоактивные вещества, которые никуда не делись.

“Работы по дноуглублению русла реки Припять, приведут к тому, что весь этот радиоактивный коктейль пойдет вниз по течению в Киевское водохранилище, а из него дальше по каскаду Днепровских водохранилищ, вплоть до Черного моря”, – пишут экологи, и напоминают, что из бассейна Днепра берет питьевую воду 2/3 населения страны, и в мире не существует очистных сооружений, способных очистить воду от радиоактивного загрязнения.

“Также днепровская вода используется для полива сельхозугодий. Поля окажутся под угрозой загрязнения. Ветры перенесут верхний слой почвы на многие сотни километров. Из локальной тридцати километровой зоны отчуждения можем превратить всю страну в “Чернобыль”. А если мы ориентируем экономику в аграрный сектор, то никому в мире не нужна будет “загрязненная” пшеница и радиоактивное подсолнечное масло”, – обращают внимание в Национальном экологическом совете Украины.

Таким образом, отмечают ученые, водный туристический маршрут между Украиной и Беларусью возможен только минуя пострадавшие после Чернобыльской катастрофы территории.

Ранее KV сообщала, что для восстановления судового движения по реке Припять на Киевщине планируется провести дноуглубительные работы. Анализ проб, взятых на участках где планируется проведение работ, показал, что радиационной опасности при их проведении нет.