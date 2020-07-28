Освещение мегаполисов почти лишило голубей сна

Не секрет, что искусственное ночное освещение в больших городах отрицательно сказывается на качестве сна как людей, так и животных. Наиболее вредной считается коротковолновая часть спектра, которая воспринимается как синий свет. Чтобы уменьшить негативный эффект, в некоторых городах меняют белые фонари на оранжевые, в излучении которых меньше коротковолнового света, однако насколько такие меры полезны для дикой природы, пока непонятно. Разобраться в этом решили мельбурнские учёные.

Для исследования они сосредоточились на домашних сизых голубях (Columba livia) и черноспинных певчих воронах (Cracticus tibicen) — птицах, которые наиболее распространены в городах Австралии. Птиц разместили в уличных вольерах и для начала оценили влияние белого света на качество сна девяти голубей. В течение первой ночи птицам позволили спать в темноте, а на следующую включили им освещение, аналогичное городской иллюминации. Третья ночь была «восстановительной» — свет выключили.

Учёные сравнили качество сна у исследованных птиц при разном уровне освещения. Оказалось, что белый свет заставил птиц чаще просыпаться и существенно сократил продолжительность как быстрого, так и медленного сна. На следующий день голуби дольше обычного спали днём, что позволило им частично компенсировать эти потери, однако продолжительность медленного сна, включая стадию глубокого, оставалась короче обычного даже во время первой восстановительной ночи. Лишь на вторую ночь после эксперимента структура сна голубей вернулась к норме.

Чтобы выяснить, как на птиц влияет оранжевый свет, эксперимент повторили с небольшими изменениями. Учёные вновь отслеживали структуру сна голубей в течение трёх ночей, но половине птиц включали белое освещение, а половине — оранжевое. Спустя 4?6 суток птиц из двух групп поменяли местами: тем, кто на первом этапе подвергся воздействию белого света, включили оранжевый, и наоборот. Как и в первом опыте, белый свет серьезно нарушил структуру сна голубей, но влияние оранжевого света оказалось столь же значительным.

На последнем этапе воздействию искусственного света подвергли восемь черноспинных певчих ворон. Условия эксперимента были такими же, как в первом опыте, однако свет птицам включали только на четыре часа в течение ночи. Половина особей испытывала влияние белого света, а половина — оранжевого. Спустя 48 часов после восстановительной ночи их поменяли местами и повторили опыт. Как и у голубей, у ворон-свистунов белый свет сильно нарушил структуру сна, но оранжевое освещение оказало существенно меньшее влияние.

Хотя оба вида света сократили продолжительность быстрого сна у ворон, оранжевый не так сильно воздействовал на фазу медленного сна, а также общую его интенсивность. В меньшей степени он способствовал и пробуждениям по ночам. Результаты эксперимента указывают, что реакция на цвет ночного освещения может заметно отличаться от вида к виду, что может объясняться особенностями экологии или светочувствительности. Важно, что замена белых фонарей на оранжевые может оказаться благоприятной хотя бы для некоторых птиц.



