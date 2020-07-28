ВОЗ: пандемия коронавируса не сезонна, это "одна большая волна"

COVID-19 не ведет себя как грипп.

Всемирная организация здравоохранения 28 июля предостерегла от самоуспокоения относительно снижения передачи коронавируса летом, заявив, что вирус не ведет себя как грипп и не имеет сезонности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представительницу ВОЗ Маргарет Харрис.

"Люди продолжают думать о сезонах. Что мы все должны осознать о новом вирусе - что он ведет себя иначе", - отметила она на онлайн-конференции в Женеве.

Она также предостерегла от надежд на то, что COVID-19 имеет так называемые волны - периоды резкого роста и резкого снижения числа новых инфицированных.

"Это одна большая волна. Она растет и снижается постепенно", - добавила она.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил об усилении пандемии коронавируса в мире. 27 июля он заявил, что собирает чрезвычайную комиссию.

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире обнаружили 187,2 тыс. новых случаев. Общее количество заболевших составило 16,3 млн.