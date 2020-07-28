ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса

ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса

Количество спутников на орбите постоянно растет и до 2017 года на орбите Земли работало примерно 800-900 спутников. Начиная с 2018 года это количество удвоилось, если не утроилось. Такой скачок произошел очень быстро благодаря Илону Маску, который начал реализовывать свой Starlink – проект создания глобальной системы широкополосного интернета.

Малые спутники, какие сейчас запускает компания SpaceX Илона Макса, рано или поздно будут выходить из строя. По словам главного экономиста ЮЖМАШа Дмитрия Никона, для того, чтобы заменить такой спутник, не нужно осуществлять пуск "Фалкон 9" или той же "Веги", а понадобится недорогое средство доставки, которое будет целенаправленно менять тот или иной спутник, отработавший свой потенциал.

"Вот это, я считаю, и есть ниша для ракет-носителей легкого класса", - сообщил представитель ЮЖМАШа.

"Мы можем изготовить все комплектующие для ракет за исключением электроники – корпус, двигатели, клапаны и прочее. А вот разработчиков "железа" – много. Кстати, в нашем Аэрокосмическом центре воспитания молодежи существует кружок, где студенты – выпускники физико-технического факультета ДНУ разрабатывают чертежи и изготавливают ракеты, которые могут взлетать на высоту 20 километров", - рассказал Д. Никон.

Он также отметил, что в Украине существует множество стартапов из Одессы, Харькова и других городов, которые также могут разрабатывать ракеты, строительство которых может осуществить ЮЖМАШ. Завод готов создать конструкторское подразделение, которое будет специализироваться на создании легкой ракеты.

МинПром по материалам Металлургпром

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