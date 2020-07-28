Цены на прокат в Германии достигли дна

Цены на прокат в Германии достигли дна

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., цены на полосовой прокат в Германии, похоже, достигли своего минимума. В последние месяцы производители стали осуществили значительное сокращение мощностей из-за кризиса Covid-19, и продажи дистрибьюторов растут, хотя и медленно.

Западноевропейские сталелитейные компании недавно объявили о повышении до минимальной цены в 440-450 евро за тонну г/к рулонной стали. Покупатели стали придерживаются неоднозначного мнения относительно потенциального успеха инициатив. Некоторые участники рынка подчеркивают экономические проблемы, вызванные чрезмерной зависимостью страны от автомобильной промышленности. Те производители стали, которые сильно зависят от сектора автомобилестроения, пострадали от значительного сокращения своих заказов. Тем не менее поставщики автозапчастей сообщают о первых предварительных признаках улучшения, поскольку автомобильные заводы вновь открываются, и объемы заказов начинают увеличиваться.

Несмотря на отсутствие заметного роста спроса, большинство участников рынка Германии приходят к выводу, что цены на г/к прокат достигли "дна" текущего цикла. Закупочная активность остается слабой, но серьезное давление на продажу материалов, с которым сталкиваются заводы и сервисные центры, немного ослабло. Кроме того, растущая стоимость сырья и полуфабрикатов предотвращает дальнейшую эрозию стоимости операций с пластинами.

В настоящее время уровни запасов находятся под контролем, а производители плит продолжают работать на своих заводах по сниженным мощностям. Текущие требования со стороны строительной и ветроэнергетической промышленности относительно высоки. Тем не менее наблюдается отсутствие новых проектов во всех основных секторах конечных пользователей. Это отсутствие инвестиций приводит к пессимистическому прогнозу на оставшуюся часть 2020 года.

МинПром по материалам МеталлТорг

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