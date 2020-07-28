ВСУ испытали отечественную дымовую шашку УДШ-У, которая заменит советские аналоги

На одном из полигонов Министерства обороны на Львовщине прошли государственные испытания отечественной дымовой шашки УДШ-У.

Об этом сообщает Армия inform.

Отмечается, что образец вооружений, которые ранее не производились в Украине, был разработан специалистами компании НПЧП "Спарринг-Вист Центр".

"Такие дымовые шашки крайне необходимы ВСУ, поскольку являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки (на замену старым запасам советских УДШ). По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства и члены Государственной комиссии подписали соответствующий акт", - говорится в сообщении.

Кроме отечественной версии унифицированной дымовой шашки, также разработана современная система дистанционного управления дымопуском для таких средств маскировки. Она состоит из современного военного компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления и способна одновременно управлять запуском почти двух тысяч УДШ.

"Такая система может успешно маскировать войска во время наступательных действий или использоваться для обеспечения маскировки больших военных (батареи, переправы, блокпост и т.д.) и стационарных объектов (аэродромы, склады и прочее)", - отмечается в сообщении.

Напомним, что о планах отказаться от советского вооружения в Вооруженных силах Украины сообщали еще в июле 2019 года. Переход на систему безопасности НАТО должен осуществиться за три-четыре года.