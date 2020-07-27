Восстанавливать сломанные кости будут с помощью конструктора

Восстанавливать сломанные кости будут с помощью конструктора

По словам разработчиков, за образец они взяли конструктор «Лего», только в их случае размер блоков значительно меньше — около полутора миллиметров и производятся они путем печати на 3D-принтере. Из этих блоков можно собрать практически любые по конфигурации конструкции, поддерживающие кости и ткани во время восстановления после травм.

«Наши поддерживающая система, которая сейчас ожидает патента, очень проста в использовании, она может собираться как «Лего» в тысячах различных конфигураций, подходящих практически к любой ситуации», — говорит руководитель команды разработчиков Луиз Бертассони.

Одним из главных преимуществ системы является то, что она, сама стимулирует восстановление тканей. Полые внутри блоки заполняются гелем, содержащим факторы роста — специальные соединения, стимулирующие рост клеток, и помещаются максимально близко к поврежденным тканям. Таким образом, по словам ученым, можно стимулировать рост нужных клеток в нужном месте в нужное время.

Систему уже опробовали при восстановлении сломанных костей крысы, и в результате обнаружили более чем в три раза активный рост кровеносных сосудов, чем при использовании традиционных материалов.

Авторы уверены, что их технология, очень гибкая в своем применении, имеет большие перспективы — от лечения онкологических заболеваний до укрепления челюстных костей перед установкой зубных имплантантов, а при изменении материала ее можно использовать для восстановления мягких тканей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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