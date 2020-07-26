В Индии начали тестировать вакцину от COVID-19

Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, поскольку во второй по численности населения стране мира зафиксировали почти 49 000 новых случаев заболевания. Об этом сообщает "Укринформ".

По состоянию на субботу, 25 июля, в Индии общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 миллиона. Вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны.

Индийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.

Вакцина-кандидат - Covaxin - входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.

Специалисты AIIMS будут работать в 12 учреждениях, отобранных Индийской советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний препарата Covaxin.

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ориентировочно вакцина, разработанная китайской компанией, может стоить 1000 гривен. Эта компания из Китая уже на третьей клинической стадии и первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ.

В феврале в Китае заявили о создании вакцины от коронавируса, однако отметили, что она нуждается в доработке.

В середине мая Израильский институт биологических исследований завершил испытания на грызунах потенциальной вакцины от коронавируса. Вторым этапом испытаний станет проверка эффективности вакцины на других животных, и только после этого - на человеке. Если препарат покажет эффективность и в дальнейшем, вакцина против коронавируса может быть готова через год или раньше.