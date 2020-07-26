Израильские ученые опровергли представления о мозге

Израильские ученые опровергли представления о мозге

Чтобы выяснить это, группа ученых из Университета Тель-Авива, Ветеринарного института имени Кимрона и Израильского технологического института провела уникальное исследование, изучив с помощью МРТ мозг около 130 видов млекопитающих видов — от человека до мыши. Затем полученные данные были проанализированы с помощью математической методики, чтобы определить проводимость мозга, то есть количество синапсов, которые проходит информация перемещаясь по нейронной сети.

«Мозг млекопитающих состоит из двух полушарий, соединенных между собой нервными отростками — аксонами, — которые передают информацию, — объясняет профессор Яниф Ассаф из Университета Тель-Авива. — Для каждого отсканированного нами мозга мы измеряли четыре параметра: уровень связанности в каждом полушарии, связанность между полушариями и общая плотность нейронных связей. Мы обнаружили, что общая плотность нейронных связей одинакова у всех млекопитающих, больших и маленьких, включая человека. Другими словами: информация перемещается из одного места в другое через одинаковое количество синапсов».

Но, как отмечают авторы исследования, при одинаковая общая плотность связей в разных мозгах достигается разными путями: у некоторых выше связанность внутри полушарий и ниже между ними, а некоторых — наоборот. Причем эти различия наблюдаются как между видами, так и среди отдельных их представителей. Профессор Йосси Йовель из исключают, что эти разные типы связанности могут влиять на различные когнитивные функции или же, например, повышенные способности к музыке или математике.

Открытие израильских ученых опровергает устоявшееся представление о том, что критически важная для функционирования мозга плотность нейронных связей у человека выше, чем у животных. Раньше для многих ученых оно служило одним из объяснений когнитивного превосходства человека, но теперь, похоже, от этого представления придется отказаться.

Авторы исследования уверены, что плотность нейронных связей, а следовательно и эффективность передачи информации, является ключевой эволюционной особенностью всех млекопитающих вне зависимости от размера и структуры мозга — так же, как например, наличие четырех конечностей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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