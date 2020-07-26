МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19

Степанов попросил украинцев не принимать это лекарство самостоятельно.

МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19
Фото: youtube.com / Кабмін

Министерство охраны здоровья на прошлой неделе внесло дексаметазон в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр Максим Степанов на ежедневном брифинге в воскресенье.

"Это гормональный препарат. Очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. Он применяется исключительно в кислородозависимых состояниях, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности", - рассказал он.

Министр попросил украинцев не применять дексаметазон самостоятельно.

"Также были внесены изменения относительно использования лекарственного средства ремдесивир. Полностью было исключено из протокола применение таких лекарств, как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина. Теперь он будет использоваться исключительно при средней тяжести протекания болезни в условиях стационара", - рассказал Степанов.

Напомним, что дексаметазон - это синтетический глюкокортикостероид, который имеет противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. Главный врач Александровской больницы Людмира Антоненко говорила, что дексаметазон помогает лечить сложные случаи, но никоим образом не влияет на вирус.

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