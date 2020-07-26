Создан робот с мягкими, но сильными "руками": стальная хватка

У всех разновидностей современных роботизированных манипуляторов есть два главных отличия. Одни представляют собой жесткие, твердые конструкции, предназначенные для манипуляций с сильной степенью сжатия. Другие — мягкие и эластичные, куда лучше подходящие для деликатных операций.

Когда речь идет о подборе и перемещении тяжелых и твердых конструкций (например металлических частей автомобиля), в промышленности чаще всего используются двухпалые манипуляторы. Они обеспечивают силу и устойчивость, которых недостает мягким робо-рукам. Однако исследователи из Университета штата Мичиган, возглавляемые Чанъюн Цао, решили сократить разрыв между этими категориями.

Создан робот с мягкими, но сильными

Michigan State University Новые манипуляторы в действии

В результате инженеры создали прототип с четырьмя основными пальцами и одним противостоящим. Каждый палец включает в себя так называемый гибкий гибридный пневматический привод, или FHPA. В основе каждого FHPA лежит «кость» из рессоры, окруженная пневматическими камерами с более мягким приводом.

Когда воздух поступает в эти пузыри и выходит из них, каждый палец открывается и закрывается независимо от других. А поскольку внутренняя поверхность пальцев относительно мягкая, они повторяют контуры хрупких предметов, сохраняя их в целости и сохранности. В то же время, листовые рессоры обеспечивают большую силу захвата, чем это было бы возможно с конструкцией только из мягких элементов.

Есть надежда, что после дальнейшего развития технологии с поддержкой FHPA такие манипуляторы можно будет использовать во множестве областей, от сбора фруктов до медицинского обслуживания и хирургических процедур.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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