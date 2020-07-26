Спутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фото

Даниэль Лопес поделился фотографией кометы NEOWISE, химический состав которой оказался не совсем обычным: в хвосте межзвездной путешественницы обнаружили натрий. Лопес сделал снимок уникальной кометы в национальном парке Тейде на Канарских островах, но не слишком обрадовался, когда увидел результат. Фотографию испортили полосы света, оставленные спутниками компании Илона Маска SpaceX.

В настоящее время на орбите находится 540 спутников компании. Несмотря на благородную цель: обеспечить высокоскоростной интернет по всему миру к 2021 году — способы ее реализации нравятся не всем. «Астрономы, астрофизики и астрофотографы обеспокоены большим развертыванием малых спутников, вращающихся вокруг Земли», — сказал Лопес. Фотограф упомянул также о 40 000 спутников, которые компания планирует отправить на орбиту в будущем. «Тысячи точек света появятся в ночном небе, — добавил Лопес, — Это будет концом для обсерваторий, расположенных на поверхности Земли».

Переизбыток неестественного света мешает не только астрономии. Эксперты говорят об аномальной гибели насекомых по всей планете и странном поведении некоторых животных: саламандр, черепах и древесных лягушек. Сокращение численности этих видов может нарушить пищевые цепочки и пагубно отразиться на всех их участниках.



