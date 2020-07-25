Динозавр размером с колибри оказался ящерицей

В марте этого года Nature опубликовал статью китайских, американских и канадских палеонтологов об обнаруженном в Мьянме в куске янтаря крошечном черепе, который, как решили ученые, принадлежал неизвестному ранее виду динозавров Oculudentavis khaungraae, жившему сто миллионов лет назад. Новость привлекла внимание СМИ по всему миру, и мы также сообщали об этой находке.

Сомнения в том, что череп действительно принадлежит динозавру появились практически сразу же — он был слишком нетипичен для представителей этих рептилий. И в последующие месяцы в научном мире разгорелась активная дискуссия о том, чей же все-таки череп нашли в Мьянме.

Оппоненты авторов статьи, коих набралось достаточно много, утверждали, что это череп ящерицы, а ящерицы и динозавры относятся к к разным группам рептилий. Несколько китайских исследователей опубликовали статью на эту тему на сайте bioRxiv, еще одна группа ученых заявила, что они находили схожие останки, после изучения которых пришли к выводу, что это останки ящерицы.

Палеонтологи, классифицировавшие череп как принадлежащий динозавру, приводили контраргументы, но в конечном итоге редакция Nature, взвесив все доводы сторон, решила статью снять.

Интересно, что мнения самих авторы статьи по поводу решения редакции разошлись — часть из них согласилась, признав, что в классификации действительно была допущена ошибка. Но при этом все они уверены, что работа с останками была проведена квалифицировано, и само исследование по?прежнему сохраняет научную ценность.



