Низкий болевой порог оказался наследством неандертальцев

Боль передается особыми нервными клетками, которые активируются, когда какая-либо часть нашего тела испытывает потенциально опасное воздействие. При этом ключевую роль в передаче электрических импульсов боли в мозг играют находящиеся в этих клетках ионные каналы.

Ученые из немецкого Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и шведского Каролинского института обнаружили унаследованный некоторыми современными людьми ген, который особым образом кодирует эти ионные каналы, в результате чего происходит снижение болевого порога. Особенно часто носители этого гена встречаются в Южной и Центральной Америки, но его обладатели есть также и в Европе.

«То, как сильно человек воспринимает боль, зависит прежде всего от возраста. Люди, которые имеют имеют неандертальский вариант ионных каналов, ощущают боль сильнее — так, как будто они на восемь лет старше», — говорит руководитель исследовательской группы Хуго Цеберг из Института эволюционной антропологии.

По словам Цеберга, унаследованный от неандертальцев вариант ионного канала имеет отличие от «современного» в трех аминокислотах. По отдельности замещение этих аминокислот не оказывает никакого воздействия, но в комплексе, как они представлены в «неандертальском» варианте, три замещенные аминокослоты повышают у современного человека болевые ощущения.

Авторы исследования, правда, затрудняются точно сказать, сильнее ли чувствовали боль сами неандертальцы, поскольку болевые ощущения моделируются также спинным и головным мозгом. Но они точно уверены, что порог возникновения болевых импульсов у неандертальцев был ниже, чем у большинства живущих сегодня людей.



