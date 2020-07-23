Новое открытие показало, как прячутся черные дыры

Команда исследователей во главе с Эрини Ламбридес из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обнаружила 28 сверхмассивных черных дыр на расстоянии 5 миллиардов световых лет, которые маскировались под другие космические объекты. Сделано это было с помощью трех телескопов — рентгеновской обсерватории «Чандра», а также космических телескопов «Хаббл» и «Spitzer».

«При помощи нового способа идентификации мы обнаружили множество затененных сверхмассивных черных дыр, которые в ходе более ранних наблюдений были приняты за другие объекты», — говорит Ламбридес. — Мы хотели бы заявить, что это мы их нашли, но эти гигантские черные дыры были там все время — их просто неправильно идентифицировали".

Эти сверхмассивные черные дыры прежде считались медленно растущими черными дырами низкой плотности, так как они были скрыты «коконами» из окружающих их пыли и газа. «Это можно считать случаем ошибочного определения типа черной дыры, — говорит соавтор Марко Чиаберже из Научного института космического телескопа в Балтиморе. — Но эти черные дыры очень хорошо умеют скрывать свою суть.»

Новое открытие показало, как прячутся черные дыры

NASA/CXC/Penn State/B.Luo et al

Объекты оказались не просто черными дырами, а сверхмассивными — представителями крупнейшего вида черных дыр. Материал, всасываемый черной дырой, нагревается и испускает излучение в широком диапазоне длин волн, включая рентгеновские лучи, поэтому рентгеновские телескопы оказываются незаменимыми при наблюдении за этими удаленными объектами.

Ламбридес и ее команда сравнили данные с характеристиками растущей черной дыры и предсказали количество рентгеновских лучей, которое должны были испускать объекты. Они обнаружили более низкий уровень рентгеновского излучения, а значит «кокон» газа и пыли, окружающий объекты, примерно в 10 раз плотнее, чем предполагалось ранее.

Следовательно «кокон» высокой плотности блокирует часть рентгеновских лучей, а реальное излучение говорит о том, что наблюдаемый объект не что иное, как сверхмассивная черная дыра.

Результаты этого исследования важны для теоретических моделей, предсказывающих, сколько черных дыр существует во Вселенной, как быстро они могут расти, а также что и как может их скрывать от исследователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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