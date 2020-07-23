Разработан бесконтактный сенсорный экран

Разработанная британскими инженерами технология так называемого предиктивного прикосновения использует искусственный интеллект и набор сенсоров, чтобы позволить управлять информационно-развлекательными системами автомобиля без необходимости физического контакта пальцев с поверхностью тачскрина. Кроме очевидного отсутствия на дисплее отпечатков пальцев, в Jaguar Land Rover отмечают, что бесконтактный экран меньше отвлекает водителя и обеспечивает дополнительную защиту от распространения бактерий и вирусов.

Лабораторные тесты и испытания в реальных дорожных условиях продемонстрировали, что технология прогнозирования прикосновений может примерно на 50% сократить усилия, которые водитель тратит на действия с сенсорным экраном. Неровное или разбитое дорожное покрытие часто вызывает вибрации и тряску, из-за чего точный выбор нужной кнопки на экране становится затруднителен, считают британцы. Водителю приходится дополнительно отвлекаться от дороги, чтобы попасть пальцем в нужную иконку, а это повышает риск аварии.

Предиктивное прикосновение позволяет при помощи искусственного интеллекта на ранней стадии движения определять ту команду, которую пользователь намерен выбрать на экране, что, в свою очередь, увеличивает быстроту взаимодействия. Система отслеживания жестов использует сенсоры контроля изображения и радиочастотные датчики. Эти данные объединяются с контекстной информацией (профиль пользователя, дизайн интерфейса и окружающие условия) и с данными других датчиков (например, отслеживающего движение глаз водителя).

В итоге формируется возможность в реальном времени предсказывать намерения пользователя. Прогнозирующий алгоритм отслеживания прикосновения позволяет избавиться от необходимости прикасаться к интерактивному дисплею, что, в теории, способствует снижению риска распространения бактерий и вирусов через поверхности — в условиях пандемии коронавирусной инфекции это особенно актуально.

Технология бесконтактных взаимодействий, основанная на программном обеспечении, находится на высоком уровне готовности к производству. Что важно, она может быть интегрирована в уже существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи, когда в помощь алгоритму машинного обучения появится достаточный массив корректных данных о прикосновениях. В роли руководителя проекта выступает профессор Саймон Годсилл из инженерного департамента Кембриджского университета.



