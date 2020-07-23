Китай отправил первую станцию на Марс

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией "Тяньвэнь-1", передает "Синьхуа". Это первая китайская миссия для исследования Марса.



Запуск произошел в 12:41 (06:45 по киевскому времени) с китайского космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Китайская станция должна достичь Марса 11 февраля 2021 года.



Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности, что должно помочь узнать больше о ее происхождении.

