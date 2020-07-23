Ученый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на Луне

Помните персонажа Мэтта Деймона — ботаника, который проращивал картофель в скудной марсианской почве? При всем том, что речь идет о научно-фантастическом произведении, картина затрагивает ряд вполне реальных проблем и предлагает методы их решения. Будущим колонизаторам Марса, не говоря уже про другие планеты, будут жизненно необходимы витамины и клетчатка. Так что рано или поздно им придется заняться выращиванием овощей и, возможно, даже зерновых культур.

У редиса есть одно большое преимущество. Согласно заявлению Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), ее уже успешно проращивали в условиях микрогравитации, да и созревает она довольно быстро. Это очень важно, поскольку на Луне у астронавтов будет всего 14 дней солнечного света, после чего еще на 14 дней Луна окажется в кромешной тьме.

Для эксперимента Коулман заказал песок прямиком из пустыни, который так же питателен, как и лунный реголит. Он разделил его на несколько грядок: часть оставил нетронутой, часть удобрил лишь слегка и еще одну часть щедро снабдил питательными веществами. «Наша цель — доказать, что астронавты смогут прибегнуть к садоводству, чтобы выращивать пищу прямо на Луне».

Конечно, проращивание семян в песке — это лишь первый этап эксперимента. Удивительно, но, согласно результатам эксперимента, для проращивания редису нужно лишь небольшое количество воды. На самом деле, лучше всего он рос именно тогда, когда полив был минимальным.

Разумеется, у такого опыта есть целый ряд недостатков. Химический состав пустынного песка совпадает с составом лунного грунта не на 100%, да и условия на кухне изобретателя и в лунной теплице будут разными. Однако сам факт того, что неприхотливое растение прекрасно чувствует себя при дефиците воды и может прорастать прямо в грубой, экстремальной среде, дарит астронавтам надежду на успех в будущем.



