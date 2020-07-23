Появилась самая большая в мире 3D-карта Вселенной

Появилась самая большая в мире 3D-карта Вселенной

Чтобы ответить на некоторые вопросы о Вселенной, ученые создали её самую большую 3D-карту. Это результат анализа более двух миллионов галактик и квазаров (светящихся ядер галактик, имеющих внутри себя сверхмассивные черные дыры), находящихся на расстоянии до более чем 11 миллиардов световых лет.

Данные для карты собирались с помощью спектроскопической съемки с барионным колебанием (eBOSS), а их анализом занимались ученые из разных университетов мира на протяжении более двадцати лет.

«Мы достаточно хорошо знаем и древнюю историю Вселенной, и ее новую историю. Но в середине существует серьезный пробел, — говорит космолог Кайл Доусон, который возглавляет команду ученых. — В течение пяти лет мы работали над тем, чтобы восполнить его.»

Карта отображает Вселенную с того момента, когда ей было всего около 300 000 лет. При внимательном рассмотрении видны все нити и пустоты, которые определяют структуру Вселенной. История, показанная на карте, демонстрирует, что около шести миллиардов лет назад расширение Вселенной начало ускоряться. С тех пор данный процесс становится всё быстрее. Ученые говорят, что ускоренное расширение, по?видимому, связано с таинственным невидимым компонентом, называемым темной энергией, который для ученых остается загадкой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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