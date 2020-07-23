ЕС получил больше энергии от ВИЭ, чем от ископаемых

ЕС получил больше энергии от ВИЭ, чем от ископаемых

На территории Европейского Союза впервые произвела больше энергии "зеленая" энергетика, чем получили из ископаемых источников (уголь, нефть и газ). Об этом сообщает Climate Home News.

"Возобновляемые источники впервые сгенерировали в ЕС больше энергии, чем уголь, нефть и газ вместе", - говорится в сообщении.

Согласно данным климатического аналитического центра Ember ветровая, солнечная, гидро - и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах европейского блока в первой половине 2020 года, в то время как энергия, полученная от ископаемого топлива, не превышает 34% электроэнергии.

В результате выбросы углерода в энергетическом секторе ЕС сократились почти на 25% за первое полугодие этого года.

Отмечается, что несмотря на то, что спрос на электроэнергию в Евросоюзе во время пандемии коронавируса снизился на 7%, сама генерация "зеленой" электроэнергии увеличилась на 11%.

Это стало возможным благодаря новым ветровым и солнечным установкам, которые производили рекордную пятую часть электроэнергии в Европе. За это время только в Дании 64% электроэнергии было произведено от ветра и солнца.

МинПром по материалам Укринформ

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