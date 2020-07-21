Запущена первая в мире шахтная ГЭС

Запущена первая в мире шахтная ГЭС

Хотя ГЭС и считаются достаточно экологичным источником энергии, они все же наносят ущерб природе. Помимо того, что такие электростанции меняют речной ландшафт, они еще и смертельно опасны для рыб, которые вместе с потоком попадают в турбины, а кроме того, меняют привычные пути миграции и места обитания речной фауны.

Немецкие ученые утверждают, что разработанная ими шахтная ГЭС лишена этих недостатков. Как можно понять из названия, турбина и генератор такой станции располагаются в шахте перед плотиной ниже уровня дна речного русла. Вода протекает через шахту, вращает турбину и вытекает снизу под плотиной. Небольшая часть воды проходит сверху — выше шахты и плотины.

Механизм станции устроен таким образом, что несмотря на высокую эффективность, поток воды в шахте достаточно слабый, и как показали исследования на различных прототипах, большинство рыб способны проплыть через нее без каких-либо повреждений. Спуститься вниз по течению они могут также и через два специальных отверстия в плотине, а подняться обратно — по лестничному рыбоходу.

Кроме того, шахтная ГЭС не задерживает валуны и древесину, которые движутся по течению и важны, в частности, для нереста. Они остаются на решетке, закрывающей шахту, а потом просто сбрасываются специальным механизмом вниз с плотины.

«Если мы хотим сохранить и климат, и природу, мы должны разивать технологии, которые насколько это возможно согласуют в себе обе эти цели», — говорит руководитель проекта профессор Петер Ручман. По словам ученого, абсолютно безопасной для природы не может быть ни одна электростанция, и, например, очень мелкая рыба может получить повреждения в шахтной ГЭС, но большинство из них все же способны пройти через шахту невредимыми.

Шахтные ГЭС могут быть построены на совершенно различных по своему размеру реках, с разной высотой плотины и с различным количеством шахт. Эта первая электростанция, построенная на баварской реке Лойзах, обладает двумя шахтами с высотой падения 2,5 метра.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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