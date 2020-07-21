Прощайте, AirPods: Neuralink Илона Маска позволит транслировать музыку сразу в мозг

Мы уже говорили о том, что на 28 августа запланирована презентация компании Neuralink, на которой её основатель Илон Маск расскажет о последних достижениях в области технологии чипирования мозга. Между тем, американский миллиардер не смог удержаться от комментариев в Twitter и заявил об одной из потенциальных возможностей данной технологии.

Специалист по компьютерным технологиям Остин Ховард (Austin Howard) спросил у Маска о том, можно ли будет однажды использовать интерфейс Neuralink для прослушивания музыки. По словам Маска такая возможность действительно появится.

If we implement neuralink - can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL — Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020

Таким образом, с помощью чипа звуковые волны будут направляться непосредственно в мозг, минуя ухо и преддверно-улитковый нерв, отвечающий за передачу слуховых импульсов, а также импульсов, исходящих из вестибулярного отдела внутреннего уха.

Передачей звука на основе технологии костной проводимости сегодня уже никого не удивишь, но передача звука непосредственно через стимуляцию нейронов — это действительно что-то новенькое.

Нам по-прежнему мало что известно о том, над чем конкретно работает компания Neuralink. Единственная её презентация состоялась в 2019 году, где Илон Маск показал некий чип, который будет подключаться к мозгу с помощью специальных нитей. Установка этих нитей будет проводиться роботизированным аппаратом, похожим на большую ткацкую машину.

По словам Маска, ранние версии устройства Neuralink позволят восстанавливать разрушенные нейронные связи у тех людей, у которых наблюдаются такие недуги, как болезнь Паркинсона.

В разговоре с другим пользователем Илон Маск подтвердил, что с помощью технологии Neuralink можно будет контролировать выработку различных гормонов, например, окситоцина и серотонина, снижая уровень стресса у людей, страдающих посттравматическим синдромом.

Для реализации задуманного Маску необходимы свежие мозги. Глава Neuralink объявил через Twitter о поиске новых талантливых инженеров, разбирающихся в технологиях звука.



