Прощайте, AirPods: Neuralink Илона Маска позволит транслировать музыку сразу в мозг

Мы уже говорили о том, что на 28 августа запланирована презентация компании Neuralink, на которой её основатель Илон Маск расскажет о последних достижениях в области технологии чипирования мозга. Между тем, американский миллиардер не смог удержаться от комментариев в Twitter и заявил об одной из потенциальных возможностей данной технологии.

Специалист по компьютерным технологиям Остин Ховард (Austin Howard) спросил у Маска о том, можно ли будет однажды использовать интерфейс Neuralink для прослушивания музыки. По словам Маска такая возможность действительно появится.

If we implement neuralink - can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL

— Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020