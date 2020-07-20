Вторые после Луны: сколько на самом деле спутников у Земли

Вторые после Луны: сколько на самом деле спутников у Земли

Луна далеко не так одинока, какой кажется. У нашей планеты имеется достаточно и других естественных спутников, малых и ложных.

В апреле 2015 года у Земли было две Луны — по крайней мере, так думали специалисты. Регистрацией и отслеживанием таких тел занимается Центр малых планет (Minor Planet Centre, MPC) Международного астрономического союза, куда стекаются сообщения из разных обсерваторий и стран мира. 27 апреля в МРС было получено и, пройдя ряд проверок, — опубликовано описание астероида 2015 HP116, который оказался захвачен притяжением нашей планеты и временно перешел на геоцентрическую орбиту, сделавшись естественным спутником Земли.

Луна, которой не было

Расчеты показали, что 2015 HP116 вышел на нужную траекторию еще в октябре 2014 года и, заложив несколько неровных оборотов вокруг Земли, с 2019 года вернется к гелиоцентрической орбите и продолжит одинокое путешествие по Солнечной системе. Однако долго ждать не пришлось: не прошло и суток, как МРС снял заявку, выпустив официальное опровержение. «Такое случается, — сказал автор несостоявшейся находки астрофизик Гарет Уильямс (Gareth Williams), — но не в этот раз».

В самом деле, околоземная орбита полна спутниками и разнообразным космическим мусором, включая старые аппараты и разгонные блоки ракет. Поэтому каждое сообщение о новом объекте МРС сверяет с имеющимися данными по таким искусственным телам, и 2015 HP116 оказался именно таким. Более точные сопоставления показали, что «астероид размером около метра» был европейским астрометрическим спутником Gaia. Уильямс наблюдал его с помощью телескопа Pan-STARRS, который неточно оценил яркость цели, что и вызвало недолгую путаницу.

Ученый прав: такое случается. Не далее как в 2007 году MPC выпустил аналогичное уведомление об астероиде 2007 VN84, который, по расчетам специалистов, мог сойтись с Землей на весьма близкое расстояние. Тогда роSSийский астроном Денис Денисенко, пронаблюдав и уточнив орбиту 2007 VN84, обнаружил, что объект является ничем иным как дальним космическим зондом Rosetta, который направлялся к комете Чурюмова — Герасименко и в это время как раз совершал гравитационный маневр, огибая Землю.

Временные и младшие

И еще раз: Гарет Уильямс совершенно прав — такое случается. Некоторые небольшие небесные тела, совершая долгое путешествие вокруг Солнца, могут сближаться с Землей и временно «зацепляться» ее гравитацией. Сделав несколько оборотов по такой геоцентрической орбите, они обычно покидают нас и отправляются дальше. Например, околоземный астероид 2006 RH120 сближается с Землей каждые 20 лет и иногда ненадолго задерживается, становясь временным — вторым после Луны — естественным спутником.

В последний раз такое было между осенью 2006 и летом 2007 годов, когда 2006 RH120 сделал четыре оборота и снова оказался выброшен на геоцентрическую — вокруг Солнца — орбиту. По существующим расчетам, следующая наша встреча состоится в 2028-м. Впрочем, у Луны найдутся и другие младшие и временные сестры. Не далее как в феврале 2020 года астрономы заметили околоземный астероид 2020 CD3, ставший новым временным спутником. Он был захвачен земной гравитацией еще в 2017-м и покинул геоцентрическую орбиту уже в марте 2020-го.

Но и между визитами 2006 RH120 и 2020 CD3 Луна не останется такой одинокой, какой смотрится в ночном небе. Лишь малые размеры и слабый блеск этих объектов мешает регистрировать их чаще. А вот компьютерное моделирование показывает, что такие тела должны сопровождать Землю постоянно. Используя данные о количестве околоземных астероидов и их траекториях, астрономы из Университета Хельсинки подсчитали, что в каждый конкретный момент времени у нашей планеты имеется порядка тысячи «нанолун» (от 10 см в поперечнике) и одна «микролуна» метровых размеров.

По данным финских ученых, типичная траектория таких тел пролегает на расстоянии примерно в 5?10 раз дальше орбиты Луны, и они задерживаются здесь в среднем на срок около года. Однако орбиты некоторых «микролун», смоделированных учеными, оказывались куда более стабильны, и одна из них оставалась возле Земли почти тысячу лет. Возможно, где-то не так далеко от нас и сейчас движется такой спутник, сопровождающий человечество несколько веков. Пусть и не полноценная вторая Луна — но временный и весьма любопытный спутник.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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