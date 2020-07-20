Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

Как сообщает NBC News, в регионе Афар Нубийская, Сомалийская и Арабская тектонические плиты медленно отдаляются друг от друга, постепенно формируя новый океан.

«Мы видим, что начинает формироваться океаническая кора, потому что она резко отличается от континентальной коры по своему составу и плотности», — сказал аспирант Университета Лидса Кристофер Мур.

Наблюдения за формированием нового океана даст геологам беспрецедентную возможность выяснить, как происходит такой тектонический разрыв. Плиты Земли постоянно перемещаются, но ученые до сих пор не знают, что именно заставлять эти три отдаляться друг от друга.

В настоящий момент самая популярная теория этого процесса заключается в том, что массивные, раскаленные породы из мантии пузырятся прямо в точке, где встречаются три плиты, однако ученые подчеркивают, что подобные идеи трудно доказать.

Однако в наблюдениях ученых сейчас появился прогресс, новые спутниковые данные помогают исследователям лучше понять эту трансформацию.

«С помощью GPS-измерений мы можем измерять скорость движения вплоть до нескольких миллиметров в год», — прокомментировал один из геологов Кен Макдональд. «По мере того как мы получаем все больше и больше измерений от GPS, мы можем получить гораздо большее представление о том, что происходит». Сейчас ученые предполагают, что новый океан в Африке появится через 5 — 10 миллионов лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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